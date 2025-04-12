Российский космонавт рассказал о религиозных обрядах, проводимых на МКС

Астронавты, отправляющиеся на МКС, продолжают придерживаться религиозных обрядов даже на орбите. Об этом рассказал космонавт, Герой Советского Союза Александр Баландин.

В беседе с RT он отметил, что для астронавтов, исповедующих ислам, предусмотрены определённые послабления. Имамы приняли это решение, поскольку из-за высокой скорости вращения МКС, находящейся на высоте 400 км, космонавты наблюдают около 16 восходов и закатов в сутки. В таких условиях соблюдение традиционных предписаний, требующих молитвы на восходе и закате, становится практически невозможным.

Баландин добавил, что практически все российские космонавты являются крещёными и перед полётом получают благословение. Однажды одному из космонавтов, Александру Викторенко, подарили Библию, что положило начало традиции дарить иконы и размещать их на станции. Это помогает поддерживать психологический комфорт в экстремальных условиях космоса, пояснил он.