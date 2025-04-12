Металлический кусок окна свалился на голову петербурженки, она госпитализирована
Часть окна рухнула на голову девушки на Аптекарском проспекте в Санкт-Петербурге
Металлический кусок окна свалился на голову петербурженки, она госпитализирована. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В полицию поступило сообщение из больницы, куда в тяжёлом состоянии доставили 21-летнюю девушку. Она сообщила, что во время прогулки по Аптекарскому проспекту на неё обрушился металлический кусок оконной конструкции. Об этом 12 апреля рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ведомстве уточнили, что пострадавшая получила травмы из-за падения на неё части окна.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.
Ранее в Нижегородской области водитель иномарки врезался в группу пешеходов. Мужчина не смог удержать автомобиль под контролем, съехал на встречную обочину и сбил людей.