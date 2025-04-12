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12 апреля, 10:06

Металлический кусок окна свалился на голову петербурженки, она госпитализирована

Часть окна рухнула на голову девушки на Аптекарском проспекте в Санкт-Петербурге

Металлический кусок окна свалился на голову петербурженки, она госпитализирована. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Металлический кусок окна свалился на голову петербурженки, она госпитализирована. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В полицию поступило сообщение из больницы, куда в тяжёлом состоянии доставили 21-летнюю девушку. Она сообщила, что во время прогулки по Аптекарскому проспекту на неё обрушился металлический кусок оконной конструкции. Об этом 12 апреля рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве уточнили, что пострадавшая получила травмы из-за падения на неё части окна.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

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Оксана Попова
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