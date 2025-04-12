Металлический кусок окна свалился на голову петербурженки, она госпитализирована

В полицию поступило сообщение из больницы, куда в тяжёлом состоянии доставили 21-летнюю девушку. Она сообщила, что во время прогулки по Аптекарскому проспекту на неё обрушился металлический кусок оконной конструкции. Об этом 12 апреля рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.