17-летнего подростка в суши-баре в Ленобласти ударили ножом из-за грязной одежды
МВД: В Ленобласти повар суши-бара ранил ножом 17-летнего посетителя
Мужчина с ножом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic
В Ленинградской области повар суши-бара устроил поножовщину прямиком на рабочем месте. Он нанёс удар 17-летнему посетителю, так как тот зашёл в заведение в грязной одежде. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
В ведомстве уточнили, что 17-летний студент техникума обратился в больницу за помощью из-за ножевого ранения. В медучреждении передали информацию полиции города Тихвина Ленинградской области.
«По словам раненого, в суши-баре в доме 11 в 3-м микрорайоне Тихвина его ударил ножом повар заведения, который посчитал, что подросток пришёл в неподобающе грязной одежде», — говорится в сообщении МВД.
Поваром, напавшим на подростка, оказался 27-летний гражданин одного из государств Центральной Азии. В настоящее время его поместили в изолятор.
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