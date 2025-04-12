Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил в беседе с Berliner Zeitung, что недопуск представителей России и Белоруссии на мероприятия, посвящённые 80-летию Победы над нацистской Германией, был бы «горьким разочарованием». Он подчеркнул, что такие сигналы ставят под угрозу усилия по примирению.

«Восьмидесятая годовщина победы над нацизмом – это священный день для моего народа — не только для России, но и для всех народов бывшего Советского Союза, которые вместе страдали и победили», — заявил он.

По словам посла, если сообщения о рекомендациях верны, то это будет «горьким разочарованием». Нечаев добавил, что на немецких кладбищах традиционно чествовали советских солдат, военнопленных и подневольных работников, подчёркивая, что это было частью пути к примирению. Он также добавил, что надеется на благоразумие немецких властей, поскольку эта часть истории важна не только для российского народа, но и для граждан Германии.