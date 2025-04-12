Французский генерал Доминик Делавард заявил об упущенной возможности Украины. По его мнению, ситуация для Киева была бы намного лучше, если бы Незалежная согласилась на условия России в феврале 2022 года. Слова эксперта приводит издание Stratpol.

«Украина дорого заплатит за мир», — сказал он.

Генерал отметил, что РФ не заключит мир, пока не достигнет стратегические цели и не защитит свои интересы в долгосрочной перспективе. Украина же должна будет закончить «аферу» в ближайшие месяцы, потому что «ни одна европейская регулярная армия не войдёт на территорию Украины с униформой и флагами». По словам Делаварда, ЕС не хватает ресурсов и сплочённости, чтобы оказывать военное давление. Кроме того, европейская молодёжь не станет идти в бой ради олигархов.

«Все заявления о войне с Россией — это «война слов». В последние годы во Франции ничего не было сделано для укрепления её обороны. Потребуются десятилетия, чтобы повысить военную эффективность Европы», — считает эксперт.