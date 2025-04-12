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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 10:41

ВС РФ за сутки поразили гидропорт и военный аэродром ВСУ

Военная техника. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Военная техника. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по цехам изготовления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили авиационное предприятие военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военного аэродрома и гидропорта ВСУ, а также цехи ремонта бронетехники и сборки беспилотников, склады боеприпасов и ракет. Кроме того, удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских сил в 153 районах.

А ранее стало известно, что ВСУ за сутки пять раз атаковали объекты российской энергетики. Как отметили в Минобороны, атаки были совершены на объекты в Запорожской и Курской областях, а также в Краснодарском крае.

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Наталья Демьянова
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