Генерал французской армии Доминик Делавард заявил, что президент США Дональд Трамп находится в проигрышной позиции в переговорах по Украине, в отличие от российского лидера Владимира Путина. По его словам, которые приводит издание Stratpol, Вашингтон сталкивается с несколькими серьёзными кризисами, и экономика страны ослабевает.

«Трамп не находится в позиции силы. Путин это хорошо понимает, он видит, что происходит в мире», — сказал Делавард.

Он считает, что Путин обладает «прекрасной дипломатией» и находится в отличной позиции для переговоров. Французский генерал также отметил, что итогом специальной операции станет то, что Украина больше не будет представлять угрозу для России, а Европа сосредоточится на решении своих внутренних проблем.