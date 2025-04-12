Путин или Трамп? На Западе раскрыли, кто выигрывает в переговорах по Украине
Французский генерал Делавард: Путин сильнее Трампа в переговорах по Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп, 2019 год. Обложка © kremlin.ru
Генерал французской армии Доминик Делавард заявил, что президент США Дональд Трамп находится в проигрышной позиции в переговорах по Украине, в отличие от российского лидера Владимира Путина. По его словам, которые приводит издание Stratpol, Вашингтон сталкивается с несколькими серьёзными кризисами, и экономика страны ослабевает.
«Трамп не находится в позиции силы. Путин это хорошо понимает, он видит, что происходит в мире», — сказал Делавард.
Он считает, что Путин обладает «прекрасной дипломатией» и находится в отличной позиции для переговоров. Французский генерал также отметил, что итогом специальной операции станет то, что Украина больше не будет представлять угрозу для России, а Европа сосредоточится на решении своих внутренних проблем.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности, что после встречи Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом может состояться новый телефонный разговор между российским президентом и Дональдом Трампом. Спецпосланник американского лидера, напомним, прилетал в Санкт-Петербург вчера утром.