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Регион
12 апреля, 12:08

Двух жителей Ингушетии заподозрили в связях с террористом

В Ингушетии двое подозреваемых в пособничестве террористу попали под следствие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело против двух местных жителей, подозреваемых в сокрытии террориста. Мужчины не сообщили силовикам о злоумышленнике, который просил у них финансовую помощь, сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России.

«По версии следствия, в августе 2023 года участник международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ, обратился к подозреваемым с просьбой об оказании финансовой и иной помощи, необходимой для продолжения осуществления террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчины, зная о совершении преступлений террористического характера, не уведомили правоохранительные органы республики. В итоге в отношении 37-летнего и 31-летнего подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Несообщение о преступлении террористического характера» УК РФ, которая предусматривает наказание до одного года лишения свободы.

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Ранее стало известно, что за 2024 год в Татарстане были задержаны 44 подозреваемых в терроризме и экстремизме. Всего сотрудники Росгвардии поймали 320 человек. Кроме того, подразделения спецназа ведомства выполнили более 2,1 тысячи боевых задач, а также изъяли 400 боеприпасов и 16 единиц оружия.

Наталья Афонина
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