Двух жителей Ингушетии заподозрили в связях с террористом

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело против двух местных жителей, подозреваемых в сокрытии террориста. Мужчины не сообщили силовикам о злоумышленнике, который просил у них финансовую помощь, сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России.

«По версии следствия, в августе 2023 года участник международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ, обратился к подозреваемым с просьбой об оказании финансовой и иной помощи, необходимой для продолжения осуществления террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчины, зная о совершении преступлений террористического характера, не уведомили правоохранительные органы республики. В итоге в отношении 37-летнего и 31-летнего подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Несообщение о преступлении террористического характера» УК РФ, которая предусматривает наказание до одного года лишения свободы.