Суд Туниса освободил 11 россиян, задержанных по подозрению в терроризме

Следственный судья столичного управления по борьбе с терроризмом Туниса принял решение освободить группу из 11 российских граждан, находившихся под арестом с ноября 2024 года. Как сообщает радиостанция Mosaique FM со ссылкой на осведомлённый источник, россияне находились в изолированной военной зоне района Хайдра (провинция Кассерин).