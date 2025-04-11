Суд Туниса освободил 11 россиян, задержанных по подозрению в терроризме
Следственный судья столичного управления по борьбе с терроризмом Туниса принял решение освободить группу из 11 российских граждан, находившихся под арестом с ноября 2024 года. Как сообщает радиостанция Mosaique FM со ссылкой на осведомлённый источник, россияне находились в изолированной военной зоне района Хайдра (провинция Кассерин).
Решение об освобождении было принято после тщательного расследования, в ходе которого следствие пришло к выводу о непричастности задержанных к террористической деятельности.
Напомним, что поводом для задержания послужило обнаружение у россиян специализированного оборудования, которое, по мнению тунисских властей, не соответствовало заявленным туристическим целям их визита. В марте 2025 года родственники задержанных обращали внимание на отсутствие связи с арестованными.
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