Задержанных в Тунисе российских туристов подозревают в терроризме

Российские туристы были задержаны в Тунисе по подозрению в терроризме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство. Задержание связано с подозрениями в террористической деятельности, так как у россиян обнаружили некое оборудование, не соответствующее их туристическим целям.

Группа туристов направилась в поселение Хайдра, недалеко от границы с Алжиром, чтобы осмотреть античные памятники. В ноябре они перестали выходить на связь, и позже стало известно о их задержании местными властями. Причины задержания пока остаются неясными.

Дипломаты сообщили, что обработка аудиовизуальных материалов требует времени, и на конец января 2025 года задержанные уже неоднократно допрашивались, но конкретные обвинения пока не были предъявлены. Они находятся в пяти пенитенциарных учреждениях, их состояние удовлетворительное, всем предоставлены адвокаты и переводчики.