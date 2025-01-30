Задержанных в Тунисе российских туристов подозревают в терроризме
Российские туристы были задержаны в Тунисе по подозрению в терроризме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство. Задержание связано с подозрениями в террористической деятельности, так как у россиян обнаружили некое оборудование, не соответствующее их туристическим целям.
Группа туристов направилась в поселение Хайдра, недалеко от границы с Алжиром, чтобы осмотреть античные памятники. В ноябре они перестали выходить на связь, и позже стало известно о их задержании местными властями. Причины задержания пока остаются неясными.
Дипломаты сообщили, что обработка аудиовизуальных материалов требует времени, и на конец января 2025 года задержанные уже неоднократно допрашивались, но конкретные обвинения пока не были предъявлены. Они находятся в пяти пенитенциарных учреждениях, их состояние удовлетворительное, всем предоставлены адвокаты и переводчики.
Посольство продолжает поддерживать контакт с тунисскими следственными органами для защиты прав задержанных и предотвращения дискриминации. Родственники задержанных обратились к президенту Туниса с просьбой об их освобождении, а также инициировали петицию на платформе Change.org.
Напомним, что в начале ноября 2024 года группа из 11 россиян отправилась в небольшое селение Хайдра в Тунисе. Они планировали осмотреть античные объекты римского периода. Однако их арестовали и заключили в тюрьму под названием Морнагия, известную своими тяжёлыми условиями и пытками. Позже стало известно, что туристы пребывали в районе, расположенном близ границы с Алжиром и находящемся под контролем местных служб безопасности.
Шедеврум / Life.ru