Задержанных в Тунисе 11 российских туристов распределили по трём тюрьмам

Арестованных в Тунисе 11 россиян разместили в трёх разных тюрьмах страны, в Морнагии, Бурдж аль-Амери и Бебелли. Об этом рассказал брат одного из туристов.

«Как я понимаю, изначально всех планировали содержать в Морнагии. Однако из-за нехватки мест или по другим причинам их распределили по разным исправительным учреждениям. Мой брат несколько раз перемещался из одной тюрьмы в другую. В данный момент он находится в Бурдж аль-Амери», — приводит его слова РИА «Новости».