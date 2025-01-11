Невеста просит президента Туниса отпустить 11 россиян, которых думы о Римской империи привели в тюрьму
Невеста задержанного в Тунисе россиянина направила письмо президенту Саиду
Президенту Туниса Каису Саиду направили письмо после задержания туристов из РФ. К лидеру государства обратилась невеста одного из 11 россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо девушки.
«В Ваших руках находится судьба 11 граждан РФ. Очень прошу Вашего содействия для скорейшего освобождения моего жениха и моих друзей», — говорится в письме.
По её словам, задержанных поместили в камеры, где нет ни кроватей, ни матрасов, ни одеял, ни подушек. Им также не предоставлены тёплые вещи и средства личной гигиены. Кроме того, туристы сталкиваются с постоянными проблемами с горячей водой. Всё это может плохо сказаться на здоровье людей, объяснила невеста.
Напомним, что в начале ноября 2024 года группа из 11 россиян отправилась в маленькое селение Хайдра в Тунисе с целью осмотреть античные памятники Римской империи. Однако их задержали и отправили в тюрьму Mornaguia, известную своими жёсткими условиями содержания и пытками. Позже стало известно, что туристы находились на территории населённого пункта Хайдра, который расположен рядом с тунисско-алжирской границей. Данный регион находится под особым контролем местных служб безопасности.
Wikipedia / M.Rais.