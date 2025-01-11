Невеста просит президента Туниса отпустить 11 россиян, которых думы о Римской империи привели в тюрьму

Президенту Туниса Каису Саиду направили письмо после задержания туристов из РФ. К лидеру государства обратилась невеста одного из 11 россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо девушки.

«В Ваших руках находится судьба 11 граждан РФ. Очень прошу Вашего содействия для скорейшего освобождения моего жениха и моих друзей», — говорится в письме.

По её словам, задержанных поместили в камеры, где нет ни кроватей, ни матрасов, ни одеял, ни подушек. Им также не предоставлены тёплые вещи и средства личной гигиены. Кроме того, туристы сталкиваются с постоянными проблемами с горячей водой. Всё это может плохо сказаться на здоровье людей, объяснила невеста.