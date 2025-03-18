Родственники сообщили об отсутствии связи с задержанными в Тунисе россиянами

Родственники россиян, задержанных в Тунисе в ноябре 2024 года, выразили тревогу по поводу их судьбы. По их словам, связь с задержанными практически полностью прервана, и отсутствует информация о состоянии их здоровья и условиях, в которых они находятся. Об этом пишет РИА «Новости».

Один из родственников сообщил, что на данный момент нет никаких новостей о ситуации россиян. Он также подчеркнул, что из-за месяца Рамадана условия содержания, вероятно, стали ещё более тяжёлыми.

Напомним, что в начале ноября 2024 года группа из 11 россиян отправилась в небольшое селение Хайдра в Тунисе для осмотра античных памятников римского периода. Однако вместо запланированной экскурсии они были арестованы и помещены в тюрьму Морнагия, известную своими жестокими условиями и случаями пыток.