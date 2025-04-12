Россиянка получила диарею и нарушение работы ЖКТ из-за слабительного в составе жвачки

Россиянка больше полугода страдала от проблем с ЖКТ из-за слабительного вещества, которое позже обнаружили в составе жвачки. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

42-летняя Екатерина заработала вздутие, тошноту и диарею, употребляя жвачку. Однако врачи не сразу смогли найти источник проблемы, поэтому пациентке приходилось исключать продукты из рациона наугад. Выяснилось, что в составе Mentos, Eclipse, Dirol и Orbit содержится сорбитол, который и вызывал такую реакцию ЖКТ.

Сорбит или сорбитол (он же Е420) — натуральный подсластитель со слабительным эффектом. Вещество часто применяют в пищевой промышленности в маленьких дозировках, например, в диабетическом питании. Врач-гастроэнтеролог Александр Приказчиков предупреждает, что всего 0,4 грамма сорбита за один приём могут вызывать вздутие, боль в животе и диарею.

Неизвестно, сколько всего этого вещества со слабительным эффектом содержится в жвачке, так как дозировку «добавок» не указывают в составе. При этом сорбитол не ферментируется в тонком кишечнике, вызывая нарушения пищеварения. Приказчиков отмечает, что вещество влияет не на всех, его непереносимость — индивидуальная особенность.