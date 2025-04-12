Двое сотрудников «Роскосмоса» удостоены звания Героя России в ходе СВО

Двое сотрудников «Роскосмоса», которые ушли добровольцами на специальную военную операцию (СВО), стали Героями России. Награды получили Артур Потапов и Сергей Седов, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

«Важно, чтобы наши спутниковые системы обеспечивали вооружённые силы актуальной информацией в режиме реального времени. Это поможет сохранить жизни наших солдат и офицеров. Мы гордимся, что среди них работники ракетно-космической отрасли», — заявил Баканов.

Он также отметил, что на фронт ушли более тысячи сотрудников «Роскосмоса». Всего государственными и ведомственными наградами отмечены 400 военнослужащих — работников отрасли.