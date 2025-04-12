Двое сотрудников «Роскосмоса» удостоены звания Героя России в ходе СВО
Баканов: Двое сотрудников «Роскосмоса» стали Героями России в ходе СВО
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Двое сотрудников «Роскосмоса», которые ушли добровольцами на специальную военную операцию (СВО), стали Героями России. Награды получили Артур Потапов и Сергей Седов, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Баканов.
«Важно, чтобы наши спутниковые системы обеспечивали вооружённые силы актуальной информацией в режиме реального времени. Это поможет сохранить жизни наших солдат и офицеров. Мы гордимся, что среди них работники ракетно-космической отрасли», — заявил Баканов.
Он также отметил, что на фронт ушли более тысячи сотрудников «Роскосмоса». Всего государственными и ведомственными наградами отмечены 400 военнослужащих — работников отрасли.
Напомним, что сегодня, 12 апреля, в России отмечается День космонавтики. С праздником россиян уже успел президент Владимир Путин. Он также выразил благодарность первопроходцам и ветеранам ракетно-космической отрасли за их труд и отметил самоотверженные поступки космонавтов, которые заложили традиции честного служения своему делу, Родине и народу.