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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 12:49

Двое сотрудников «Роскосмоса» удостоены звания Героя России в ходе СВО

Баканов: Двое сотрудников «Роскосмоса» стали Героями России в ходе СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Двое сотрудников «Роскосмоса», которые ушли добровольцами на специальную военную операцию (СВО), стали Героями России. Награды получили Артур Потапов и Сергей Седов, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

«Важно, чтобы наши спутниковые системы обеспечивали вооружённые силы актуальной информацией в режиме реального времени. Это поможет сохранить жизни наших солдат и офицеров. Мы гордимся, что среди них работники ракетно-космической отрасли», — заявил Баканов.

Он также отметил, что на фронт ушли более тысячи сотрудников «Роскосмоса». Всего государственными и ведомственными наградами отмечены 400 военнослужащих — работников отрасли.

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Напомним, что сегодня, 12 апреля, в России отмечается День космонавтики. С праздником россиян уже успел президент Владимир Путин. Он также выразил благодарность первопроходцам и ветеранам ракетно-космической отрасли за их труд и отметил самоотверженные поступки космонавтов, которые заложили традиции честного служения своему делу, Родине и народу.

Наталья Афонина
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