Девочка общалась с подругой в чате с ГДЗ, но нарвалась на педофила

В Санкт-Петербурге ученица восьмого класса Купчинской школы общалась в чате готового домашнего задания со сверстницей, не подозревая, что на самом деле за маской школьницы скрывается педофил. Через несколько недель обычного общения у ученицы начали вымогать интимные фото и видео. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

14-летняя школьница написала в аккаунт, который, как она думала, принадлежал её сверстнице. Девочка хотела сверить ответы на домашнее задание. Затем переписка пошла дальше и ученица общалась с педофилом под прикрытием целые две недели, не подозревая подвоха. Однако в один день у школьницы потребовали интимные фото и видео. Девочка отказалась их отправлять, но после этого начались угрозы. Педофил грозился «наказать родителей» и «подкинуть наркотики». Школьнице пришлось сделать то, что от неё просили. Поймали ли извращенца — неизвестно.