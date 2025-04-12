Девочка общалась с подругой в чате с ГДЗ, но нарвалась на педофила
«Mash на Мойке»: Педофил развёл школьницу на интимные фото через сайт с ГДЗ
Школьница нарвалась на педофила в чате с ГДЗ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / HTWE
В Санкт-Петербурге ученица восьмого класса Купчинской школы общалась в чате готового домашнего задания со сверстницей, не подозревая, что на самом деле за маской школьницы скрывается педофил. Через несколько недель обычного общения у ученицы начали вымогать интимные фото и видео. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
14-летняя школьница написала в аккаунт, который, как она думала, принадлежал её сверстнице. Девочка хотела сверить ответы на домашнее задание. Затем переписка пошла дальше и ученица общалась с педофилом под прикрытием целые две недели, не подозревая подвоха. Однако в один день у школьницы потребовали интимные фото и видео. Девочка отказалась их отправлять, но после этого начались угрозы. Педофил грозился «наказать родителей» и «подкинуть наркотики». Школьнице пришлось сделать то, что от неё просили. Поймали ли извращенца — неизвестно.
Ранее в Тыве ученики задержали извращенца, который проник в школьный туалет и показал девочке свои гениталии. Местные ребята скрутили извращенца и не дали ему скрыться. По словам задержанного, школьница якобы увидела всё совершенно случайно.