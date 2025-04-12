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Регион
12 апреля, 13:28

Зеленский обложил санкциями высокопоставленных соратников Януковича

Зеленский ввёл санкции против экс-секретаря СНБО и бывшего премьера Арбузова

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский ввёл персональные санкции против четырёх бывших высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Теперь им фактически запрещено вести экономическую деятельность на Украине. Данный указ опубликовали на сайте главы киевского режима.

Санкции, включающие специальные экономические и другие ограничительные меры, будут применены к соратникам бывшего президента Украины Виктора Януковича. Под ограничения попали исполняющий обязанности премьер-министра в 2014 году Сергей Арбузов, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев, бывший владелец сети бытовой техники «Эльдорадо» Виктор Полищук, а также совладелица банка IBOX и основательница «Финансовой компании Лео» Алёна Шевцова.

Дмитриев: Россия хорошо справляется с санкциями и не просит об их ослаблении
Дмитриев: Россия хорошо справляется с санкциями и не просит об их ослаблении

Ранее под санкции Зеленского попала и наша редакция Life.ru. Глава киевского режима ввёл ограничения против News Media Holding, в состав которого входить также SHOT, Mash и Super. Помимо этого под санкциями оказались военкоры Александр Сладков и Станислав Смагин.

Наталья Афонина
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