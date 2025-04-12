Зеленский обложил санкциями высокопоставленных соратников Януковича

Владимир Зеленский ввёл персональные санкции против четырёх бывших высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Теперь им фактически запрещено вести экономическую деятельность на Украине. Данный указ опубликовали на сайте главы киевского режима.

Санкции, включающие специальные экономические и другие ограничительные меры, будут применены к соратникам бывшего президента Украины Виктора Януковича. Под ограничения попали исполняющий обязанности премьер-министра в 2014 году Сергей Арбузов, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев, бывший владелец сети бытовой техники «Эльдорадо» Виктор Полищук, а также совладелица банка IBOX и основательница «Финансовой компании Лео» Алёна Шевцова.