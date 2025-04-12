Питбуль набросился на четырёхлетнего ребёнка в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде питбуль покусал 4-летнего мальчика. Инцидент произошёл в Борском районе, около супермаркета. Собака без намордника выскочила из машины пожилой пары и набросилась на ребёнка. Об этом пишут местные СМИ.

Мальчика закрыла собой его тётя, но это не помешало собаке покусать руку ребёнка. Малыша увезли со рваной раной руки на скорой. Ему уже зашили рану и сделали необходимые прививки. При этом, хозяева собаки не видят причин для беспокойства. Они заявили, что вся ситуация произошла «не специально». В Следственном комитете региона заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.