ЦСКА выиграл пять матчей подряд Российской Премьер-лиги
ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче чемпионата РФ и догнал «Спартак» в таблице РПЛ
ЦСКА выиграл пять матчей подряд РПЛ. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА
Футбольный клуб ЦСКА выиграл пять матчей подряд Российской Премьер-лиги (РПЛ), обыграв «Оренбург» и догнав «Спартак». Встреча в Оренбурге завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. На 55-ой минуте Иван Обляков забил гол. Секу Койта (90+4) поставил точку в матче.
ЦСКА догнал «Спартак» (47 очков), который занимает третью строчку в турнирной таблице. «Оренбург» (14 очков) идёт на 16-ом — последнем — месте.
Ранее РПЛ объявила о переносе начала матча «Спартак» — ЦСКА 26 апреля. Игра, которая была запланирована на 26 апреля в 19:00 мск, начнётся в 19:30 мск по просьбе основного транслятора.