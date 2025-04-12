Футбольный клуб ЦСКА выиграл пять матчей подряд Российской Премьер-лиги (РПЛ), обыграв «Оренбург» и догнав «Спартак». Встреча в Оренбурге завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. На 55-ой минуте Иван Обляков забил гол. Секу Койта (90+4) поставил точку в матче.

ЦСКА догнал «Спартак» (47 очков), который занимает третью строчку в турнирной таблице. «Оренбург» (14 очков) идёт на 16-ом — последнем — месте.