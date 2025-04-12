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12 апреля, 13:31

ЦСКА выиграл пять матчей подряд Российской Премьер-лиги

ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче чемпионата РФ и догнал «Спартак» в таблице РПЛ

ЦСКА выиграл пять матчей подряд РПЛ. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

ЦСКА выиграл пять матчей подряд РПЛ. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Футбольный клуб ЦСКА выиграл пять матчей подряд Российской Премьер-лиги (РПЛ), обыграв «Оренбург» и догнав «Спартак». Встреча в Оренбурге завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. На 55-ой минуте Иван Обляков забил гол. Секу Койта (90+4) поставил точку в матче.

ЦСКА догнал «Спартак» (47 очков), который занимает третью строчку в турнирной таблице. «Оренбург» (14 очков) идёт на 16-ом — последнем — месте.

ЦСКА переиграл махачкалинское «Динамо» в 22-м туре РПЛ со счётом 2:0
ЦСКА переиграл махачкалинское «Динамо» в 22-м туре РПЛ со счётом 2:0

Ранее РПЛ объявила о переносе начала матча «Спартак» — ЦСКА 26 апреля. Игра, которая была запланирована на 26 апреля в 19:00 мск, начнётся в 19:30 мск по просьбе основного транслятора.

Алена Пенчугина
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