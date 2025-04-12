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12 апреля, 14:01

Лукашенко озвучил причины украинского конфликта

Лукашенко: К конфликту в Киеве привели разрушение экономики и национализм

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал причины украинского конфликта. По его мнению, ими стали разрушение экономики и национализм в Киеве.

«Я часто задумываюсь о нашей братской Украине. Что лежало в основе этого конфликта? При чём здесь Россия и прочее? В основе лежало разрушение экономики», — приводит мнение президента агентство «БелТА».

По его словам, в Незалежной жили «обнищавшие люди и супербогатые олигархи». Позже киевский режим «подкинул» национализм, а после и его крайнюю форму — фашизм.

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Ранее Лукашенко назвал главаря киевского режима Владимира Зеленского хорошим, но неопытным человеком. По его мнению, Украине в Евросоюзе делать нечего. Киев останется без промышленности и сельского хозяйства, обрушив свою экономику, если вступит в ЕС. При этом Украине некому продавать свою продукцию, так как «рынки давно-давно поделили».

Алена Пенчугина
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