Лукашенко озвучил причины украинского конфликта

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал причины украинского конфликта. По его мнению, ими стали разрушение экономики и национализм в Киеве.

«Я часто задумываюсь о нашей братской Украине. Что лежало в основе этого конфликта? При чём здесь Россия и прочее? В основе лежало разрушение экономики», — приводит мнение президента агентство «БелТА».

По его словам, в Незалежной жили «обнищавшие люди и супербогатые олигархи». Позже киевский режим «подкинул» национализм, а после и его крайнюю форму — фашизм.