«Их счастье — в нашем пространстве»: Лукашенко назвал Зеленского хорошим, но неопытным человеком

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал главаря киевского режима Владимира Зеленского хорошим, но неопытным человеком. По его мнению, Украине в Евросоюзе делать нечего.

«Куда Украина лезет? Это сиюминутное увлечение неопытного человека. Хороший человек Володя Зеленский, но неопытный. Он это должен признать. Украине в Евросоюзе делать нечего», — приводит слова президента Белоруссии агентство «БелТА».

Лукашенко считает, что Киев останется без промышленности и сельского хозяйства, обрушив свою экономику, если вступит в Евросоюз. По его словам, Украине некому будет продавать свою продукцию, ведь «рынки давно-давно поделили».

«Смотрите. Все помогали, толкали Украину в войну против России. А когда Украина просто хотела провести через Европейский союз своё зерно, загрузить в Польше зерновозы и поставить бедной Африке, где этого не хватало, — нет, мы вас туда не пустим. Их счастье — в нашем пространстве», — считает белорусский лидер.