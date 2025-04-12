Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 14:18

Россиянин хотел поднять пакет, но погиб из-за спрятанного взрывного устройства

В Брянской области погиб мужчина из-за детонации взрывного устройства

Мужчина в Брянской области погиб из-за взрыва. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Мужчина в Брянской области погиб из-за взрыва. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В Брянской области погиб мужчина из-за детонации взрывного устройства, которое было спрятано в полимерный пакет. Его жена, находившаяся рядом в этот момент, получила лёгкую контузию. Инцидент произошёл в селе Кирилловка. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Женщина была доставлена в районную больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Выражаю родным погибшего глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — написал глава региона.

Ранее мирный житель погиб из-за взрыва мины «колокольчик» в Курской области. Мужчина собирал металлолом и подобрал суббоеприпас, который сдетонировал.

Взрывы прогремели в Киеве после объявления воздушной тревоги
Взрывы прогремели в Киеве после объявления воздушной тревоги
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar