Россиянин хотел поднять пакет, но погиб из-за спрятанного взрывного устройства
В Брянской области погиб мужчина из-за детонации взрывного устройства
Мужчина в Брянской области погиб из-за взрыва. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
В Брянской области погиб мужчина из-за детонации взрывного устройства, которое было спрятано в полимерный пакет. Его жена, находившаяся рядом в этот момент, получила лёгкую контузию. Инцидент произошёл в селе Кирилловка. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Женщина была доставлена в районную больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Выражаю родным погибшего глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — написал глава региона.
Ранее мирный житель погиб из-за взрыва мины «колокольчик» в Курской области. Мужчина собирал металлолом и подобрал суббоеприпас, который сдетонировал.