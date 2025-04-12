Россиянин хотел поднять пакет, но погиб из-за спрятанного взрывного устройства

В Брянской области погиб мужчина из-за детонации взрывного устройства, которое было спрятано в полимерный пакет. Его жена, находившаяся рядом в этот момент, получила лёгкую контузию. Инцидент произошёл в селе Кирилловка. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.