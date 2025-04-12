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12 апреля, 14:01

Борт с сидевшими в тюрьме Туниса россиянами приземлился в Шереметьево

РИАН: Борт с пятью освобождёнными в Тунисе россиянами приземлился в Шереметьево

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Только что в столичном аэропорту «Шереметьево» приземлился самолёт, на борту которого находилась часть группы россиян, освобождённых в Тунисе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время россияне находятся на стойке получения багажа и вскоре пройдут пограничный контроль. По данным агентства, в Москву сегодня вернулись пятеро соотечественников.

В минувшую пятницу, 11 апреля, стало известно, что суд Туниса освободил 11 россиян, задержанных по подозрению в терроризме. Решение было принято после тщательного расследования, в ходе которого следствие пришло к выводу о непричастности задержанных к террористической деятельности. Под стражей россияне находились с ноября 2024 года.

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