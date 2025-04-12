Борт с сидевшими в тюрьме Туниса россиянами приземлился в Шереметьево

Только что в столичном аэропорту «Шереметьево» приземлился самолёт, на борту которого находилась часть группы россиян, освобождённых в Тунисе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время россияне находятся на стойке получения багажа и вскоре пройдут пограничный контроль. По данным агентства, в Москву сегодня вернулись пятеро соотечественников.