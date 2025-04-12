Борт с сидевшими в тюрьме Туниса россиянами приземлился в Шереметьево
РИАН: Борт с пятью освобождёнными в Тунисе россиянами приземлился в Шереметьево
Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart
Только что в столичном аэропорту «Шереметьево» приземлился самолёт, на борту которого находилась часть группы россиян, освобождённых в Тунисе. Об этом сообщает РИА «Новости».
В настоящее время россияне находятся на стойке получения багажа и вскоре пройдут пограничный контроль. По данным агентства, в Москву сегодня вернулись пятеро соотечественников.
В минувшую пятницу, 11 апреля, стало известно, что суд Туниса освободил 11 россиян, задержанных по подозрению в терроризме. Решение было принято после тщательного расследования, в ходе которого следствие пришло к выводу о непричастности задержанных к террористической деятельности. Под стражей россияне находились с ноября 2024 года.