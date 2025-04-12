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12 апреля, 14:42

В Варшаве проходит марш оппозиции в честь 1000-летия Польского королевства

В субботу, 12 апреля, в центре Варшавы проходит многотысячный марш. Его проводит оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» (PiS) в честь 1000-летия Польского королевства.

Многотысячный марш в Варшаве. Видео © X / Lukasz A. Jankowski

Среди участников марша — председатель PiS Ярослав Качиньский и кандидат в президенты от партии Кароль Навроцкий. Тысячи людей пришли на площадь Коперника с плакатами предвыборного и антиправительственного содержания. Колонна движется к Замковой площади, где запланирован концерт исторической музыки. Впереди едут всадники в старинных нарядах, за ними — танцоры.

Петарды, файеры и флаги: Десятки тысяч националистов проходят маршем по улицам Варшавы
Петарды, файеры и флаги: Десятки тысяч националистов проходят маршем по улицам Варшавы

Ранее в Варшаве тысячи фермеров вышли на протест против председательства Польши в Евросоюзе. В протесте приняли участие несколько тысяч представителей аграрного сектора, он приурочен к началу председательства Польши в ЕС, которое продлится до середины 2025 года. Митингующие выражали своё несогласие с импортом сельхозпродукции с Украины, а также европейских экологических норм и спада польской экономики.

Обложка ©

X / Lukasz A. Jankowski

Алена Пенчугина
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