В Варшаве проходит марш оппозиции в честь 1000-летия Польского королевства

Среди участников марша — председатель PiS Ярослав Качиньский и кандидат в президенты от партии Кароль Навроцкий. Тысячи людей пришли на площадь Коперника с плакатами предвыборного и антиправительственного содержания. Колонна движется к Замковой площади, где запланирован концерт исторической музыки. Впереди едут всадники в старинных нарядах, за ними — танцоры.

Ранее в Варшаве тысячи фермеров вышли на протест против председательства Польши в Евросоюзе. В протесте приняли участие несколько тысяч представителей аграрного сектора, он приурочен к началу председательства Польши в ЕС, которое продлится до середины 2025 года. Митингующие выражали своё несогласие с импортом сельхозпродукции с Украины, а также европейских экологических норм и спада польской экономики.