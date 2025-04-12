Без еды и воды: На Пхукете около 200 россиян более восьми часов ждут вылета в Москву

Российские туристы застряли в Таиланде и уже восемь часов находятся в аэропорту Пхукета без еды и воды. В сложившейся ситуации оказались около 200 человек, которые приобрели билеты на рейс ZF 2902 авиакомпании Azur Air в Москву, сообщает Mash.

Туристы застряли в аэропорту Пхукета по пути в Россию. Видео © Telegram / Mash

Борт должен был отправиться в российскую столицу сегодня, 12 апреля, в 12:50 (08:50 по московскому времени), однако его трижды переносили. Пассажиры находятся в аэропорту с самого утра и горячее питания для них никто не подготовил, как и гостиницы.

Горячая линия авиакомпании также не предоставляет ответов и направляет россиян в турагентства. Представитель Azur Air, который обещал выступить перед недовольными пассажирами, на встречу не вышел. По последним данным, вылет рейса снова отложили — теперь на 07:40 утра (03:40 по московскому времени).