Без еды и воды: На Пхукете около 200 россиян более восьми часов ждут вылета в Москву
Mash: Около 200 человек застряли на Пхукете и 9-й час не могут улететь в Москву
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Российские туристы застряли в Таиланде и уже восемь часов находятся в аэропорту Пхукета без еды и воды. В сложившейся ситуации оказались около 200 человек, которые приобрели билеты на рейс ZF 2902 авиакомпании Azur Air в Москву, сообщает Mash.
Туристы застряли в аэропорту Пхукета по пути в Россию. Видео © Telegram / Mash
Борт должен был отправиться в российскую столицу сегодня, 12 апреля, в 12:50 (08:50 по московскому времени), однако его трижды переносили. Пассажиры находятся в аэропорту с самого утра и горячее питания для них никто не подготовил, как и гостиницы.
Горячая линия авиакомпании также не предоставляет ответов и направляет россиян в турагентства. Представитель Azur Air, который обещал выступить перед недовольными пассажирами, на встречу не вышел. По последним данным, вылет рейса снова отложили — теперь на 07:40 утра (03:40 по московскому времени).
Ранее Life.ru рассказал, что около 220 автомобилей застряли в очереди перед Крымским мостом. Водители стояли со стороны Тамани, время ожидания в пробке — около часа. На протяжении всего дня очередь потихоньку уменьшалась.