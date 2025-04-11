Туристы купили экскурсию по тайским островам, но застряли в открытом море
Российские туристы застряли в открытом море на Пхукете во время экскурсии
Российские туристы застряли в открытом море на Пхукете на сломанной лодке без туалета. Об обернувшейся ЧП экскурсии рассказала SHOT одна из участниц Татьяна.
По словам женщины, они купили тур «11 островов» почти за 10 тысяч рублей. Туристов обещали прокатить по самым известным островам Пхи-пхи, Краби, показать бухту Майя Бэй, где снимали «Пляж» с Ди Каприо, и другим местам. Однако лодка сломалась почти в самом начале экскурсии посреди моря. Полтора часа гиды пытались её починить, но не смогли. Вызвали вторую лодку, чтобы пересадить туристов. Показали им острова, но на обратной дороге второе судно заглохло- закончился бензин.
Пока ждали третью лодку с топливом, замёрзших отдыхающих начало тошнить из-за сильной качки, кто-то плакал. Итого россиян доставили на берег только к 9 вечера.
Туристы застряли в открытом море на Пхукете. Видео © SHOT
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