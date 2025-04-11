Туристы купили экскурсию по тайским островам, но застряли в открытом море

По словам женщины, они купили тур «11 островов» почти за 10 тысяч рублей. Туристов обещали прокатить по самым известным островам Пхи-пхи, Краби, показать бухту Майя Бэй, где снимали «Пляж» с Ди Каприо, и другим местам. Однако лодка сломалась почти в самом начале экскурсии посреди моря. Полтора часа гиды пытались её починить, но не смогли. Вызвали вторую лодку, чтобы пересадить туристов. Показали им острова, но на обратной дороге второе судно заглохло- закончился бензин.