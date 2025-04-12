Баканов сообщил о погибших на СВО сотрудниках «Роскосмоса»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что в ходе спецоперации на Украине погибли или пропали без вести 105 сотрудников организации. Ещё, по его словам, 342 человека получили ранения.

«При выполнении боевых задач получили ранения 342 наших товарища, а 105 коллег навсегда ушли из жизни или пропали без вести», — сказал Баканов в ходе выступления на концерте в Москве по случаю Дня космонавтики.