Баканов сообщил о погибших на СВО сотрудниках «Роскосмоса»
Баканов: На СВО погибли или пропали без вести 105 сотрудников «Роскосмоса»
Обложка © ТАСС / Коновалов Алексей
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что в ходе спецоперации на Украине погибли или пропали без вести 105 сотрудников организации. Ещё, по его словам, 342 человека получили ранения.
«При выполнении боевых задач получили ранения 342 наших товарища, а 105 коллег навсегда ушли из жизни или пропали без вести», — сказал Баканов в ходе выступления на концерте в Москве по случаю Дня космонавтики.
Он добавил, в целом участниками СВО стали более 1 тысячи работников ракетно-космической отрасли. Более 400 из них были отмечены государственными и ведомственными наградами. Кроме того, двое сотрудников — Артур Потапов и Сергей Седов — были удостоены звания Героя России за свои заслуги.