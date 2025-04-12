В Сухуми стартовал финал конкурса «Команда Абхазии». На завершающий этап из более трех тысяч заявок жюри отобрало 86 лучших участников. Среди них — представители государственных органов, конкурсанты с депутатским опытом, топ-менеджеры из коммерческих и некоммерческих организаций, а также специалисты из различных областей. Об этом сообщила пресс-служба конкурса. Финал обещает стать важным событием для развития кадрового потенциала региона.

«Это очень актуальный конкурс, инициированный и поддержанный президентом Бадрой Гунбой в период предвыборной кампании. Нам требуются управленцы практически во всех областях, а грамотная молодежь, к сожалению, иногда остается без работы», — сказал вице-президент Абхазии Беслан Бигвава, который присутствовал на торжественном открытии финала.

В финал конкурса «Команда Абхазии» вошли как молодые участники, так и более зрелые, что создало интересный возрастной состав, отметил и. о. председателя Госкомспорта Абхазии Таращ Хагба. Участников финала ожидают сложные и увлекательные испытания. Все 86 финалистов получат поддержку от мастерской «Сенеж», включая шестимесячный образовательный трек со стажировками в различных ведомствах и региональных структурах России. В течение двух финальных дней конкурсанты должны продемонстрировать свои управленческие навыки, решая различные кейсы на основе управленческих результатов Республики Абхазия.

«Я уверен, что обязательно сложится полноценный кадровый резерв, который всегда будет подпитывать, действовать и командно работать на успешное развитие страны. Уверен, что каждый из вас будет трудиться в своих существующих позициях и тех, которые, возможно, вы получите в завершение конкурса на благо народа Абхазии», — сказал генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

В ближайшие два дня будут определены 20 победителей конкурса «Команда Абхазии». Участников ожидает насыщенная программа, которая включает стажировки в государственных учреждениях и крупнейших компаниях страны, а также обучение в мастерской управления «Сенеж» от платформы «Россия — страна возможностей». Значимым элементом программы станет обмен знаниями с ведущими российскими специалистами в сферах государственного управления и корпоративного менеджмента, что позволит финалистам получить ценные навыки и опыт для дальнейшей профессиональной деятельности.