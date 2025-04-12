На востоке Москвы загорелись ресторан и супермаркет

На востоке Москвы произошёл пожар в двухэтажном здании на 5-й Парковой улице, где загорелись ресторан и супермаркет. По информации столичного главка МЧС, внутри здания никого нет, так как посетители эвакуировались самостоятельно.

В оперативных службах уточнили, что на первом этаже находится супермаркет, а на втором — чайхана. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров, и огонь быстро распространяется. Пожарные уже работают на месте происшествия для ликвидации возгорания.

«На месте работают 25 сотрудников и шесть единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении МЧС.