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12 апреля, 15:28

На востоке Москвы загорелись ресторан и супермаркет

Пожар на востоке Москвы. Обложка © Telegram / МЧС Москвы

Пожар на востоке Москвы. Обложка © Telegram / МЧС Москвы

На востоке Москвы произошёл пожар в двухэтажном здании на 5-й Парковой улице, где загорелись ресторан и супермаркет. По информации столичного главка МЧС, внутри здания никого нет, так как посетители эвакуировались самостоятельно.

В оперативных службах уточнили, что на первом этаже находится супермаркет, а на втором — чайхана. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров, и огонь быстро распространяется. Пожарные уже работают на месте происшествия для ликвидации возгорания.

«На месте работают 25 сотрудников и шесть единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что неисправный холодильник взорвался и устроил пожар в приморском Лесозаводске. Предварительно, обошлось без пострадавших.

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Наталья Демьянова
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