«Красный маячок для социальных служб»: В Госдуме поддержали идею о запрете шоу «Мама в 16»

Программы «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16») не должно быть на российском телевидении, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она считает, что героини могут участвовать в шоу ради популярности, а затем отдавать своих детей в детские дома. Популяризировать подобное ни в коем случае нельзя.

«Мама в 16» — это не дорожная карта для подростка, а красный маячок для социальной службы. Дело в том, что данное шоу может, к сожалению, восприниматься площадкой для создания и продвижения собственных блогов или каналов», — сказала Буцкая в беседе с РИА «Новости».

Депутат подчеркнула, что в России для юных беременных девушек действуют кризисные центры, куда они могут обратиться за различными видами помощи. Эти центры предлагают поддержку и предоставляют место для проживания, что особенно важно в ситуациях, когда родители, узнав о беременности, выгоняют своих дочерей из дома.