«Это вам в куколки поиграть?» Милонов раскритиковал возраст сексуального согласия в России

«У нас в Семейном кодексе, к сожалению для меня, почему-то есть возраст согласия с 16 лет. То есть после 16 лет по закону уже не «харам», уже вроде как и возраст согласия. Извините, пожалуйста, когда вы писали возраст согласия с 16 лет, вы же понимали, что согласие влечёт за собой иногда и беременность или что, или это вам в куколки поиграть? Нет, ни в коем случае», — приводит его слова радио «Комсомольская правда».