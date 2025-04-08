Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 апреля, 15:36

«Это вам в куколки поиграть?» Милонов раскритиковал возраст сексуального согласия в России

Депутат Милонов раскритиковал норму закона о возрасте согласия в 16 лет

Депутат Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Депутат Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал действующую в России норму о возрасте сексуального согласия, установленную с 16 лет. Парламентарий назвал эту законодательную позицию сомнительной, связав её с проблемой подростковой беременности.

«У нас в Семейном кодексе, к сожалению для меня, почему-то есть возраст согласия с 16 лет. То есть после 16 лет по закону уже не «харам», уже вроде как и возраст согласия. Извините, пожалуйста, когда вы писали возраст согласия с 16 лет, вы же понимали, что согласие влечёт за собой иногда и беременность или что, или это вам в куколки поиграть? Нет, ни в коем случае»,приводит его слова радио «Комсомольская правда».

Парламентарий эмоционально поинтересовался, кто, «истекающий педофильской слюной», вообще предложил установить именно такую возрастную планку. Комментируя инициативы регионов о выплатах беременным школьницам, Милонов обозначил два возможных подхода к ситуации: давление на девушку с требованием сделать аборт, что он назвал неприемлемым, или поддержка для сохранения ребёнка, которую он считает правильным вариантом.

Больше не «‎Купидонша»: Из Минпросвещения ушла автор идеи о «‎любовных» дискотеках в школах
Больше не «‎Купидонша»: Из Минпросвещения ушла автор идеи о «‎любовных» дискотеках в школах

Ранее глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина критически высказалась об инициативе губернатора Орловской области платить по 100 тысяч рублей школьницам за беременность. По её мнению, подобные меры лишь подстегнут желание заработать денег, а не замотивируют создавать семьи.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar