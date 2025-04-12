В России могут запретить популярное реалити-шоу «Беременна в 16»
Сенатор Лазуткина призвала запретить шоу «Беременна в 16» в России
В России могут запретить популярное реалити-шоу «Беременна в 16». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio
В России предложили ввести запрет на популярное телевизионное шоу «Беременна в 16», которое в 2024 году было переименовано в «Мама в 16». Данную идею озвучила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина во время открытого диалога с главой Росмолодёжи Григорием Гуровым.
«У нас официально идёт программа «Беременна в 16». Может быть, нам тоже это отработать и предложить как минимум запретить эту программу. Понятно, что мы работаем над демографической политикой, но всё же надо иметь какие-то рамки», — сказала сенатор, слова которого цитирует издание «Ведомости».
Лазуткина подчеркнула, что такие передачи способствуют нормализации подростковой беременности, при этом 16-летняя девочка вряд ли сможет воспитать полноценного гражданина. Её мнение поддержала и глава комитета по социальной политике Елена Перминова.
Между тем в одном из выпусков реалити-шоу «Беременна по обману» телеканал «Ю» замаскировал слово «аборт». В программе рассказываются истории женщин, беременных от женатых мужчин. В Интернете сразу возникли предположения, что создатели шоу опасаются возможной ответственности за пропаганду абортов. Но на самом деле это было сделано для того, чтобы соответствовать требованиям Google. У видеосервиса YouTube есть определённая политика, которую важно учитывать.