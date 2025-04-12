В России могут запретить популярное реалити-шоу «Беременна в 16»

В России предложили ввести запрет на популярное телевизионное шоу «Беременна в 16», которое в 2024 году было переименовано в «Мама в 16». Данную идею озвучила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина во время открытого диалога с главой Росмолодёжи Григорием Гуровым.

«У нас официально идёт программа «Беременна в 16». Может быть, нам тоже это отработать и предложить как минимум запретить эту программу. Понятно, что мы работаем над демографической политикой, но всё же надо иметь какие-то рамки», — сказала сенатор, слова которого цитирует издание «Ведомости».