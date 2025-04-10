«Не мотивация»: Уральский детский омбудсмен выступил против выплат беременным школьницам
Свердловский омбудсмен Мороков выступает против выплат беременным школьницам
На Урале не поддержали выплаты беременным школьницам. Обложка © freepik / prostooleh
Российские власти не должны предлагать выплаты беременным школьницам, так как деньги не могут стать мотивацией в вопросах рождения детей. Об этом заявил РИА «Новости» уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.
«То, что они [деньги] нужны, вопросов нет, но это не мотивация. У нас, мне кажется, достаточно вариантов поддержки, и в Свердловской области законодатели приняли решение по поддержке мам, которые до 23 лет будут рожать. Но это [выплаты школьницам] – не мотивация, я достаточно скептически к этому отношусь», — поделился собеседник агентства.
Напомним, что к настоящему моменту власти трёх российских областей — Орловской, Брянской и Кемеровской — приняли решение о предоставлении единовременной материальной помощи беременным школьницам. Выплаты составят от 100 до 150 тысяч рублей. Однако некоторые депутаты ГД РФ считают эту меру пагубной, так как будет оправдываться подростковая беременность.