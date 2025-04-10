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10 апреля, 10:20

«Не мотивация»: Уральский детский омбудсмен выступил против выплат беременным школьницам

Свердловский омбудсмен Мороков выступает против выплат беременным школьницам

На Урале не поддержали выплаты беременным школьницам. Обложка © freepik / prostooleh

На Урале не поддержали выплаты беременным школьницам. Обложка © freepik / prostooleh

Российские власти не должны предлагать выплаты беременным школьницам, так как деньги не могут стать мотивацией в вопросах рождения детей. Об этом заявил РИА «Новости» уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

«То, что они [деньги] нужны, вопросов нет, но это не мотивация. У нас, мне кажется, достаточно вариантов поддержки, и в Свердловской области законодатели приняли решение по поддержке мам, которые до 23 лет будут рожать. Но это [выплаты школьницам] – не мотивация, я достаточно скептически к этому отношусь», — поделился собеседник агентства.

«Задача детей — учиться, а не рожать»: В Госдуме оценили указ о выплатах беременным школьницам
«Задача детей — учиться, а не рожать»: В Госдуме оценили указ о выплатах беременным школьницам

Напомним, что к настоящему моменту власти трёх российских областей — Орловской, Брянской и Кемеровской — приняли решение о предоставлении единовременной материальной помощи беременным школьницам. Выплаты составят от 100 до 150 тысяч рублей. Однако некоторые депутаты ГД РФ считают эту меру пагубной, так как будет оправдываться подростковая беременность.

Татьяна Миссуми
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