«Не мотивация»: Уральский детский омбудсмен выступил против выплат беременным школьницам

Российские власти не должны предлагать выплаты беременным школьницам, так как деньги не могут стать мотивацией в вопросах рождения детей. Об этом заявил РИА «Новости» уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

«То, что они [деньги] нужны, вопросов нет, но это не мотивация. У нас, мне кажется, достаточно вариантов поддержки, и в Свердловской области законодатели приняли решение по поддержке мам, которые до 23 лет будут рожать. Но это [выплаты школьницам] – не мотивация, я достаточно скептически к этому отношусь», — поделился собеседник агентства.