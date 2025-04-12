«Дорогой Дэвид, займитесь делом»: Глава РФПИ осадил британского журналиста

«Дорогой Дэвид, возможно, по-настоящему зловещи те, кто навешивает ярлыки на других и неустанно трудится, чтобы подорвать диалог между США и Россией и мирный процесс. Займитесь делом. И позвольте хорошим, честным британским журналистам делать тяжёлую работу по спасению репутации британской журналистики», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.