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12 апреля, 16:15

«Дорогой Дэвид, займитесь делом»: Глава РФПИ осадил британского журналиста

Дмитриев осадил журналиста Telegraph, который обвинил его в попытке обмануть США

Кирилл Дмитриев. Обложка © kremlin.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © kremlin.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев осадил журналиста британского издания Telegraph

Дэвида Блэра, который обвинил его в попытке обмануть США. Он посоветовал корреспонденту заняться делом.

«Дорогой Дэвид, возможно, по-настоящему зловещи те, кто навешивает ярлыки на других и неустанно трудится, чтобы подорвать диалог между США и Россией и мирный процесс. Займитесь делом. И позвольте хорошим, честным британским журналистам делать тяжёлую работу по спасению репутации британской журналистики», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Блэр назвал Дмитриева «зловещим крёмлевским инсайдером». По его словам, главная миссия главы РФПИ — обмануть Белый дом и президента США Дональда Трампа.

Дмитриев назвал переговоры Путина и Уиткоффа продуктивными
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Ранее Дмитриев согласился с высказыванием Илона Маска о Стивене Уиткоффе. Американский миллиардер считает, что спецпосланник американского лидера отличный человек. Гендиректор РФПИ категорически подержал это мнение.

Алена Пенчугина
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