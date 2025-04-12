«Дорогой Дэвид, займитесь делом»: Глава РФПИ осадил британского журналиста
Дмитриев осадил журналиста Telegraph, который обвинил его в попытке обмануть США
Кирилл Дмитриев. Обложка © kremlin.ru
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев осадил журналиста британского издания Telegraph
Дэвида Блэра, который обвинил его в попытке обмануть США. Он посоветовал корреспонденту заняться делом.
«Дорогой Дэвид, возможно, по-настоящему зловещи те, кто навешивает ярлыки на других и неустанно трудится, чтобы подорвать диалог между США и Россией и мирный процесс. Займитесь делом. И позвольте хорошим, честным британским журналистам делать тяжёлую работу по спасению репутации британской журналистики», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Блэр назвал Дмитриева «зловещим крёмлевским инсайдером». По его словам, главная миссия главы РФПИ — обмануть Белый дом и президента США Дональда Трампа.
Ранее Дмитриев согласился с высказыванием Илона Маска о Стивене Уиткоффе. Американский миллиардер считает, что спецпосланник американского лидера отличный человек. Гендиректор РФПИ категорически подержал это мнение.