На Украине арестовали ВСУшника, который в TikTok призывал свергнуть шайку Зеленского
В Черниговской области бойца ВСУ задержали за призыв к свержению Зеленского
Украинский военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала военного одной из частей Черниговского гарнизона, который призывал к свержению Владимира Зеленского и к неповиновению командирам. Об этом в соцсетях сообщило оперативное командование ВСУ «Север».
В ВСУ добавили, что в настоящее время военнослужащий арестован. Ему предъявлены обвинения в распространении материалов с призывами к захвату государственной власти. Задержанному грозит длительный срок лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее СБУ задержала и экстрадировала из Польши украинского политолога «из пула Медведчука». Кирилла Молчанова подозревают в сотрудничестве с ФСБ России и внешней разведкой страны. Ему также приписывают обвинения в попытках дискредитации Украины на международной сцене и подрыве стабильности в странах-партнёрах.