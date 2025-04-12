На Украине арестовали ВСУшника, который в TikTok призывал свергнуть шайку Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала военного одной из частей Черниговского гарнизона, который призывал к свержению Владимира Зеленского и к неповиновению командирам. Об этом в соцсетях сообщило оперативное командование ВСУ «Север».

В ВСУ добавили, что в настоящее время военнослужащий арестован. Ему предъявлены обвинения в распространении материалов с призывами к захвату государственной власти. Задержанному грозит длительный срок лишения свободы с конфискацией имущества.