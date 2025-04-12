Александр Овечкин
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Регион
12 апреля, 17:00

На Украине арестовали ВСУшника, который в TikTok призывал свергнуть шайку Зеленского

В Черниговской области бойца ВСУ задержали за призыв к свержению Зеленского

Украинский военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Украинский военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала военного одной из частей Черниговского гарнизона, который призывал к свержению Владимира Зеленского и к неповиновению командирам. Об этом в соцсетях сообщило оперативное командование ВСУ «Север».

В ВСУ добавили, что в настоящее время военнослужащий арестован. Ему предъявлены обвинения в распространении материалов с призывами к захвату государственной власти. Задержанному грозит длительный срок лишения свободы с конфискацией имущества.

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Ранее СБУ задержала и экстрадировала из Польши украинского политолога «из пула Медведчука». Кирилла Молчанова подозревают в сотрудничестве с ФСБ России и внешней разведкой страны. Ему также приписывают обвинения в попытках дискредитации Украины на международной сцене и подрыве стабильности в странах-партнёрах.

Алена Пенчугина
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