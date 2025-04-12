В Эстонии сообщили об обнаружении множества нарушений на задержанном танкере Kiwala

Эстонские власти сообщили, что на танкере Kiwala, задержанном в пятницу и предположительно направлявшемся в российский порт Усть-Луга, было выявлено около 40 нарушений. Об этом информирует телерадиокомпания ERR, ссылаясь на данные департамента транспорта Эстонии.

«Департамент транспорта провёл проверку танкера Kiwala, в ходе которой было выявлено 40 нарушений. В связи с этим, судну запрещено продолжать путь до устранения всех недостатков», — говорится в сообщении.

Как уточняется, нарушения на танкере Kiwala касаются трёх основных аспектов: несоответствий в судовой документации (23 случая), недостатков в системе обеспечения безопасности мореплавания, а также проблем с подготовкой экипажа к чрезвычайным ситуациям и наличия технических неисправностей.

В настоящее время танкер находится под наблюдением Военно-морских сил Эстонии в порту Мууга. Разрешение на продолжение плавания будет выдано департаментом транспорта только после полного устранения всех выявленных недостатков и успешного прохождения повторной инспекции.