Директор фильма «Москва слезам не верит» Богуславский умер на 80-м году жизни
Обложка © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk
Директор фильма «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский скончался в субботу, 12 апреля, на 80-м году жизни. Об этом сообщила заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Винокур.
«Сегодня наш оскароносный друг семьи, директор картины »Москва слезам не верит« Виталий Богуславский покинул нас», — написала она в социальных сетях.
Причина смерти, дата и место прощания пока не сообщаются.
Богуславскому было 79 лет. Он начал карьеру в 1977 году. Участвовал в работе над такими фильмами, как «В зоне особого внимания» (1977), «Москва слезам не верит» (1979), «Охота на лис» (1980), «Ответный ход» (1981), «Верными останемся» (1988).
Ранее сообщалось, что умер заслуженный художник России Мухадин Кишев. Ему было 85 лет.