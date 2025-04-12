Директор фильма «Москва слезам не верит» Богуславский умер на 80-м году жизни

Директор фильма «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский скончался в субботу, 12 апреля, на 80-м году жизни. Об этом сообщила заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Винокур.

«Сегодня наш оскароносный друг семьи, директор картины »Москва слезам не верит« Виталий Богуславский покинул нас», — написала она в социальных сетях.

Причина смерти, дата и место прощания пока не сообщаются.

Богуславскому было 79 лет. Он начал карьеру в 1977 году. Участвовал в работе над такими фильмами, как «В зоне особого внимания» (1977), «Москва слезам не верит» (1979), «Охота на лис» (1980), «Ответный ход» (1981), «Верными останемся» (1988).