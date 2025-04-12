Пушилин: Две женщины погибли за сутки в ДНР в результате агрессии ВСУ
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Две женщины погибли в ДНР в результате атак ВСУ Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
По его словам, в Петровском районе Донецка женщина 1956 года рождения погибла вследствие взрыва неопознанного устройства. В Никитовском районе Горловки в результате атаки ствольной артиллерией скончалась женщина 1954 года рождения.
«Повреждения получили два жилых домостроения, а также два гражданских автомобиля в Никитовском районе Горловки и поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа», — отметил он.
Пушилин отметил, что ВСУ 12 апреля совершили десять атак, применяя 155-миллиметровую артиллерию, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотные летательные аппараты.
Ранее глава городского округа Горловки сообщил, что ВСУ атаковали территорию Свято-Покровского храма, они сбросили боеприпас с беспилотника на святыню, которая была построена ещё в XIX веке. По его словам, атака храма в преддверии Вербного воскресенья невозможна, но киевских солдат это не останавливает.