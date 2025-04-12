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Регион
12 апреля, 19:55

Пушилин: Две женщины погибли за сутки в ДНР в результате агрессии ВСУ

Скорая помощь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Скорая помощь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Две женщины погибли в ДНР в результате атак ВСУ Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

По его словам, в Петровском районе Донецка женщина 1956 года рождения погибла вследствие взрыва неопознанного устройства. В Никитовском районе Горловки в результате атаки ствольной артиллерией скончалась женщина 1954 года рождения.

«Повреждения получили два жилых домостроения, а также два гражданских автомобиля в Никитовском районе Горловки и поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа», — отметил он.

Пушилин отметил, что ВСУ 12 апреля совершили десять атак, применяя 155-миллиметровую артиллерию, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Отступавшие боевики ВСУ убивали мирных жителей ДНР за отказ эвакуироваться
Отступавшие боевики ВСУ убивали мирных жителей ДНР за отказ эвакуироваться

Ранее глава городского округа Горловки сообщил, что ВСУ атаковали территорию Свято-Покровского храма, они сбросили боеприпас с беспилотника на святыню, которая была построена ещё в XIX веке. По его словам, атака храма в преддверии Вербного воскресенья невозможна, но киевских солдат это не останавливает.

Тимур Хингеев
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