Пушилин: Две женщины погибли за сутки в ДНР в результате агрессии ВСУ

Две женщины погибли в ДНР в результате атак ВСУ Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

По его словам, в Петровском районе Донецка женщина 1956 года рождения погибла вследствие взрыва неопознанного устройства. В Никитовском районе Горловки в результате атаки ствольной артиллерией скончалась женщина 1954 года рождения.

«Повреждения получили два жилых домостроения, а также два гражданских автомобиля в Никитовском районе Горловки и поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа», — отметил он.

Пушилин отметил, что ВСУ 12 апреля совершили десять атак, применяя 155-миллиметровую артиллерию, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотные летательные аппараты.