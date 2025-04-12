«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Коламбусу» с рекордным счётом

Александр Овечкин пропустил выездной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где его «Вашингтон Кэпиталз» играл против «Коламбус Блю Джекетс». «Столичные» потерпели крупнейшее в сезоне поражение — 0:7.

Матч «кэпсов» и «Коламбуса». Видео © X / NHL

В первом периоде хозяева быстро взяли инициативу в свои руки. Уже на второй минуте Зак Веренски открыл счёт, а через три минуты Кент Джонсон удвоил преимущество «Коламбуса». Адам Фантилли, отличившийся дважды за пять минут (на 20-й и 23-й минутах), значительно увеличил разрыв, и к середине матча ситуация стала катастрофичной для «Вашингтона».

На 25-й минуте, после передачи Кирилла Марченко, отличился Шон Монахан. Вскоре, на 26-й минуте, Дмитрий Воронков отдал пас на Коула Силлинджера, который отправил ещё одну шайбу в ворота «Вашингтона». Заключительный аккорд в разгроме сыграл Джеймс ван Римсдайк на 58-й минуте.

Несмотря на поражение, «Вашингтон» продолжает лидировать в Столичном дивизионе с 109 очками в 79 матчах. «Коламбус», набрав 83 очка за столько же игр, идёт четвёртым там же. Следующий матч между этими командами состоится 14 апреля в столице США.