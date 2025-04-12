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12 апреля, 20:36

Россияне Семёнов и Сефершаев выиграли золото на чемпионате Европы по борьбе

Сергей Семёнов. Обложка © wrestrus.ru

Сергей Семёнов. Обложка © wrestrus.ru

На чемпионате мира по спортивной борьбе в Братиславе российский борец греко-римского стиля Сергей Семёнов стал лучшим в категории до 130 кг. В решающем поединке он одержал победу над турецким атлетом Хамзой Бакыром.

Также в ходе турнира российский борец вольного стиля Эмин Сефершаев завоевал золото в весе до 55 кг. В командном зачёте российские вольники выиграли пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль. Женская сборная России также выиграла три золотые и две бронзовые награды.

Чемпионат продолжится до 13 апреля. Спортсмены из России участвуют в турнире под флагом Объединённого мира борьбы.

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Напомним, ранее россиянка Ольга Хорошавцева одержала победу на чемпионате Европы по борьбе в весовой категории до 57 кг. В финале она встретилась с представительницей Турции Эльвирой Сулейман Команоглу.

Тимур Хингеев
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