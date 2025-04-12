Россияне Семёнов и Сефершаев выиграли золото на чемпионате Европы по борьбе

На чемпионате мира по спортивной борьбе в Братиславе российский борец греко-римского стиля Сергей Семёнов стал лучшим в категории до 130 кг. В решающем поединке он одержал победу над турецким атлетом Хамзой Бакыром.

Также в ходе турнира российский борец вольного стиля Эмин Сефершаев завоевал золото в весе до 55 кг. В командном зачёте российские вольники выиграли пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль. Женская сборная России также выиграла три золотые и две бронзовые награды.

Чемпионат продолжится до 13 апреля. Спортсмены из России участвуют в турнире под флагом Объединённого мира борьбы.