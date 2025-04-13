Бывший капитан сборной России по футболу пробежал ультрамарафон по Сахаре
Экс-футболист Смертин пробежал ультрамарафон в Сахаре протяжённостью 250 км
Алексей Смертин. Фото © Telegram / Школа Смертина
Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин принял участие в ультрамарафоне des Sables. Соревнования проходили в пустыне Сахара.
49-летний спортсмен пробежал 250 километров за 33 часа 47 минут и 10 секунд. Забег состоял из шести этапов и длился семь дней.
Смертин показал четвёртый результат среди россиян. В общем зачёте он занял 118-е место. Всего в забеге участвовали 12 представителей России.
«Мне казалось, что еда, вода и сон — очень важные составляющие для человека, но во время марафона понял, что сон важен не настолько. Вставал с утра как зомби и бежал дальше, потому что в голове была установка: надо! Тело мобилизовывалось, приходилось преодолевать сложные маршруты, проходившие через горы, дюны, разнообразный песок», — рассказал бывший футболист «Матч ТВ».
Ранее Смертин принял участие в футбольном ультрамарафоне. Матч в формате «7 на 7», начавшийся во Всероссийский день футбола, продолжался 26 часов.