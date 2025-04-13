Бывший капитан сборной России по футболу пробежал ультрамарафон по Сахаре

«Мне казалось, что еда, вода и сон — очень важные составляющие для человека, но во время марафона понял, что сон важен не настолько. Вставал с утра как зомби и бежал дальше, потому что в голове была установка: надо! Тело мобилизовывалось, приходилось преодолевать сложные маршруты, проходившие через горы, дюны, разнообразный песок», — рассказал бывший футболист «Матч ТВ».