Стало известно, где Украина берёт снаряды для советских пушек Д-44 40-х годов
«RG.ru»: Польша передала Украине снаряды к пушкам Д-44 образца 40-х
Пушка Д-44 (иллюстративное фото). Обложка © Wikipedia / Torin
Вооружённые силы Украины используют артиллерийские орудия Д-44 советской разработки 1944 года. Как сообщает RG.ru, ссылаясь на собственные источники, это вооружение передало Киеву Польша.
По данным издания, Варшава отправила на Украину осколочно-фугасные снаряды UO-365-KW, произведённые в Болгарии в конце 1980-х годов. Боеприпасы были обнаружены на польских складах.
Наличие советского вооружения у Польши и Болгарии объясняется их прежним участием в Организации Варшавского договора (ОВД).
85-мм дивизионная пушка Д-44 — советское артиллерийское орудие. Разработана в КБ завода № 9 («Уралмаш») под руководством главного конструктора Фёдора Петрова, во второй половине 1944 года после ряда доработок прошла госиспытания. Была принята на вооружение в 1946 году. С 1946 по 1954 год на «Уралмаше» было изготовлено 10 918 орудий.
Ранее сообщалось, что Украина использовала тактику Первой мировой для борьбы с российскими дронами. ВСУ применили советский самолёт Як-52.