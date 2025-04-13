В Госдуме сообщили, кто может рассчитывать на бесплатные лекарства

Граждане, имеющие особый социальный статус, включая участников специальной военной операции, героев Российской Федерации, людей с инвалидностью и детей из многодетных семей, могут получать медикаменты без оплаты или с 50-процентной скидкой. Об этом сообщила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.

Льгота охватывает препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, который насчитывает свыше 800 позиций. Документ регулярно пересматривается и дополняется. Стенякина подчеркнула, что примерно половина этих препаратов производится на территории России, а к концу десятилетия планируется увеличить долю отечественного фармпроизводства до 90%.

Кроме того, право на бесплатные медикаменты имеют не только льготники, но и граждане с определёнными диагнозами. В этот список входят злокачественные новообразования, инсулинозависимый диабет, тяжёлые формы бронхиальной астмы, рассеянный склероз, состояния после инфаркта (в течение полугода после события), различные формы ревматизма, ДЦП, ВИЧ, СПИД и туберкулёз.

«Полный перечень заболеваний содержится в приложении к постановлению правительства РФ от 30 июля 1994 г. N890. Бесплатно могут выдаваться медикаменты для лечения указанной болезни или любые необходимые препараты», — рассказала депутат РИА «Новости».