Россиянам напомнили о приметах и запретах на Вербное воскресенье 13 апреля

За семь дней до празднования Пасхи, православные христиане отмечают один из главных праздников в православном календаре — Вербное воскресенье. В 2025 году он приходится на 13 апреля. Этот праздник посвящён въезду Иисуса Христа в Иерусалим.

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, отмечается в шестое воскресенье Великого поста. Согласно Евангелию, Христос въехал в Иерусалим на осле, символизирующем мир, и был встречен ликующей толпой, устилавшей дорогу одеждами и пальмовыми ветвями. В IV веке начали освящать пальмовые ветви, а после крещения Руси их заменили на вербу — символ обновления и воскресения. В православных храмах вербу освящают на Всенощном бдении в канун праздника. Освящённую вербу хранят дома как оберег от бед и злых сил, используют для благословения близких и посадки в поле для защиты урожая. Праздник проходит в семейном кругу, допускается небольшое послабление в рационе, включая рыбные блюда и вино.

Вербное воскресенье — праздник перед Страстной неделей, требующий особого настроя. Согласно церковным канонам, рекомендуется отказаться от мирской суеты, физического труда, уборки, стирки и ремонта. В этот день следует сосредоточиться на молитве, богослужении, общении с близкими и подготовке к Пасхе. Не устраиваются шумные застолья и вечеринки, не совершается крещение. По народным поверьям, нельзя выпускать скот на пастбища и проявлять агрессию, пишет газета «Известия».

У предков было много примет на Вербное воскресенье. Ясная погода предвещала урожайный год, дождь или снег — много пшеницы, сухая погода — неурожай. Ветреный день сулил прохладное лето. Если почки вербы распускались, ждали тепла, а раннее возвращение пчёл указывало на скорое потепление. Ярко-красный закат предвещал дожди.