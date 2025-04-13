Европейская страна предложила использовать активы России для укрепления обороны ЕС

Испания предложила создать новый фонд, который позволит использовать замороженные активы России для укрепления обороны ЕС и оказания поддержки Украине. С инициативой выступил министр экономики Карлос Куэрпо, сообщает Bloomberg.

По мнению чиновника, ЕС должен разработать механизм, который обеспечит временное использование средств, замороженных в рамках санкций против России. Эти средства, по его мнению, могли бы быть направлены на помощь восточноевропейским государствам, которые находятся в «особой уязвимости» из-за конфликта.

«Мадрид заявил, что часть замороженных активов Центрального банка России в Европе на сумму 200 миллиардов евро (227 миллиардов долларов) может быть использована для финансирования военных проектов в интересах Украины», — говорится в статье.

Агентство отмечает, что европейские министры финансов активно ищут новые способы финансирования обороны, поскольку бюджетных средств на нужды безопасности не хватает. В странах, расположенных на восточной границе ЕС, ситуация с финансированием особенно сложная.

«Европейская комиссия — исполнительный орган ЕС — рассматривает варианты дальнейшего использования активов для поддержки Киева на фоне обеспокоенности Европы по поводу помощи США», — отмечено в материале.