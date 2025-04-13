Потерявшему МиГ в погоне за российской «Геранью» пилоту ВСУ выдали ночные очки
Лётчику ВВС Украины Ворошилову, потерявшему МиГ-29 из-за БПЛА, дали ночные очки
Украинский лётчик Карайя. Обложка © Telegram / Воевода Вещает
Лётчик украинских ВВС Вадим Ворошилов с позывным Карайя поделился в социальных сетях фотографиями, на которых он изображён с прибором ночного видения (ПНВ) на фоне МиГ-29, переданного Украине из Польши. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Воевода Вещает».
На снимке Ворошилов использует прибор ночного видения AN/AVS-9, который активно применяется в армии США. Карайя стал известен в октябре 2022 года после инцидента, когда он потерял свой самолёт во время попытки сбить российский беспилотник «Герань-2» в районе Винницы.
Позывной Карайя лётчик выбрал в честь фашиста Эриха Хартманна (немец носил позывной «Карая1», что в переводе значит «возлюбленная1»), однако в отличие от него, Ворошилов не имеет побед в воздушных боях. Тем не менее, несмотря на отсутствие результатов, в декабре 2022 года он был удостоен звания Героя Украины.
А ранее стали известны подробности биографии лётчика ВСУ, разбившегося на F-16. Павлу Иванову было 26 лет. С начала СВО Иванов летал на Су-25 и получил три ордена за свою службу.