Потерявшему МиГ в погоне за российской «Геранью» пилоту ВСУ выдали ночные очки

Лётчик украинских ВВС Вадим Ворошилов с позывным Карайя поделился в социальных сетях фотографиями, на которых он изображён с прибором ночного видения (ПНВ) на фоне МиГ-29, переданного Украине из Польши. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Воевода Вещает».

На снимке Ворошилов использует прибор ночного видения AN/AVS-9, который активно применяется в армии США. Карайя стал известен в октябре 2022 года после инцидента, когда он потерял свой самолёт во время попытки сбить российский беспилотник «Герань-2» в районе Винницы.

Позывной Карайя лётчик выбрал в честь фашиста Эриха Хартманна (немец носил позывной «Карая1», что в переводе значит «возлюбленная1»), однако в отличие от него, Ворошилов не имеет побед в воздушных боях. Тем не менее, несмотря на отсутствие результатов, в декабре 2022 года он был удостоен звания Героя Украины.