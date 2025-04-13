Финансист назвала сумму, меньше которой копить не имеет смысла

Россияне недостаточно активно копят на «подушку безопасности». Об этом заявила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили агентству «Прайм». По её словам, средний размер вклада в стране — 145 тысяч рублей, что меньше необходимого.

Эксперт подчеркнула, что формировать финансовую подушку необходимо при любом доходе, откладывая хотя бы 10% от зарплаты. Оптимально накопить сумму, равную трём, а лучше шести минимальным месячным заработкам. Это поможет пережить трудные времена, например, потерю работы.

Эксперт отметила, что 145 тысяч рублей — скромная сумма, особенно учитывая среднюю зарплату за прошлый год в 88 тысяч рублей.

«Это не означает, что скромная сумма является бесполезной. Размер »кубышки« напрямую зависит от размера ежемесячных обязательных расходов», — заявила Валишвили.