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13 апреля, 02:28

Финансист назвала сумму, меньше которой копить не имеет смысла

Финансист Валишвили: 145 тыс. рублей — маленькая сумма для финансовой «подушки»

Копилка. Обложка © Shuttertock / FOTODOM / Garun Studios

Копилка. Обложка © Shuttertock / FOTODOM / Garun Studios

Россияне недостаточно активно копят на «подушку безопасности». Об этом заявила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили агентству «Прайм». По её словам, средний размер вклада в стране — 145 тысяч рублей, что меньше необходимого.

Эксперт подчеркнула, что формировать финансовую подушку необходимо при любом доходе, откладывая хотя бы 10% от зарплаты. Оптимально накопить сумму, равную трём, а лучше шести минимальным месячным заработкам. Это поможет пережить трудные времена, например, потерю работы.

Эксперт отметила, что 145 тысяч рублей — скромная сумма, особенно учитывая среднюю зарплату за прошлый год в 88 тысяч рублей.

«Это не означает, что скромная сумма является бесполезной. Размер »кубышки« напрямую зависит от размера ежемесячных обязательных расходов», — заявила Валишвили.

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Ранее сообщалось о возможности расширения Программы долгосрочных сбережений. Эксперт заявил, что это позволит копить на "вторую пенсию" с рождения. Родители смогут открывать счета для детей, которые те смогут использовать по достижении совершеннолетия.

Антон Голыбин
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