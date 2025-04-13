В Британии начали конфисковывать сэндвичи у туристов

В Великобритании вступил в силу запрет на ввоз мяса и молочных продуктов из стран ЕС, из-за чего у туристов на таможне даже начали забирать сэндвичи с ветчиной и сыром. Об этом сообщает издание The Guardian. Ограничения связаны с ростом случаев ящура в Европе.

Запрет распространяется на мясо крупного рогатого скота, овец, коз и свиней. Продукты, подлежащие конфискации, будут уничтожены. Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч фунтов стерлингов (около 550 тысяч рублей). Исключение составляют детское молоко, лечебное питание и отдельные продукты, содержащиеся в шоколаде, хлебе, тортах, печенье и макаронах.

«Правительство готово пойти на все, чтобы защитить от распространения заболевания своих фермеров», — заявил министр сельского хозяйства Британии Дэниэл Цайхнер.