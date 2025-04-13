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13 апреля, 04:29

В Британии начали конфисковывать сэндвичи у туристов

Guardian: Британская таможня начала конфискацию сэндвичей у туристов из-за ящура

Сэндвич. Фото © Shutterstock / FOTODOM / David Pereiras

Сэндвич. Фото © Shutterstock / FOTODOM / David Pereiras

В Великобритании вступил в силу запрет на ввоз мяса и молочных продуктов из стран ЕС, из-за чего у туристов на таможне даже начали забирать сэндвичи с ветчиной и сыром. Об этом сообщает издание The Guardian. Ограничения связаны с ростом случаев ящура в Европе.

Запрет распространяется на мясо крупного рогатого скота, овец, коз и свиней. Продукты, подлежащие конфискации, будут уничтожены. Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч фунтов стерлингов (около 550 тысяч рублей). Исключение составляют детское молоко, лечебное питание и отдельные продукты, содержащиеся в шоколаде, хлебе, тортах, печенье и макаронах.

«Правительство готово пойти на все, чтобы защитить от распространения заболевания своих фермеров», — заявил министр сельского хозяйства Британии Дэниэл Цайхнер.

В Россию запретили ввозить мясо из Евросоюза из-за вспышки ящура
В Россию запретили ввозить мясо из Евросоюза из-за вспышки ящура

Ранее в Венгрии допустили, что вспышка ящура могла стать результатом биологической атаки. Об этом заявил глава администрации премьер-министра страны Гергели Гуйяш. Он отметил, что нельзя исключать искусственное происхождение вируса.

Антон Голыбин
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