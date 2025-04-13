Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 02:53

В Оренбурге ликвидировали открытое горение на электроподстанции в районе ТЭЦ

В Оренбурге пожарные ликвидировали открытое горение на электроподстанции в районе Сакмарской ТЭЦ. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в результате ЧП никто не пострадал.

Тушение пожара на электроподстанции в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге. Видео © Telegram / МЧС Оренбургской области

«Пожарно-спасательные подразделения работают на месте пожара произошедшего сегодня утром на электроподстанции», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что информация уточняется.

МЧС опровергло, что взрыв газа стал причиной пожара в доме в Ханты-Мансийске
МЧС опровергло, что взрыв газа стал причиной пожара в доме в Ханты-Мансийске

Напомним, ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге. После этого начался пожар. Предварительно, причиной ЧП стало замыкание на трансформаторной подстанции на улице Терешковой.

Обложка ©

Telegram / МЧС Оренбургской области

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar