В Оренбурге ликвидировали открытое горение на электроподстанции в районе ТЭЦ
В Оренбурге пожарные ликвидировали открытое горение на электроподстанции в районе Сакмарской ТЭЦ. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в результате ЧП никто не пострадал.
Тушение пожара на электроподстанции в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге. Видео © Telegram / МЧС Оренбургской области
«Пожарно-спасательные подразделения работают на месте пожара произошедшего сегодня утром на электроподстанции», — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что информация уточняется.
Напомним, ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге. После этого начался пожар. Предварительно, причиной ЧП стало замыкание на трансформаторной подстанции на улице Терешковой.
Telegram / МЧС Оренбургской области