В Оренбурге ликвидировали открытое горение на электроподстанции в районе ТЭЦ

В Оренбурге пожарные ликвидировали открытое горение на электроподстанции в районе Сакмарской ТЭЦ. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в результате ЧП никто не пострадал.

Тушение пожара на электроподстанции в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге. Видео © Telegram / МЧС Оренбургской области

«Пожарно-спасательные подразделения работают на месте пожара произошедшего сегодня утром на электроподстанции», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что информация уточняется.