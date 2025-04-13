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13 апреля, 03:17

ФСБ предотвратила попытку подростка устроить взрыв в школе в Донецке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в школе в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности по ДНР.

«Управлением ФСБ России по ДНР отработана упреждающая информация о подготовке террористического акта учащимся «Школы № 14 г.о. Донецк», — говорится в сообщении.

По данным силовиков, школьник планировал изготовить и взорвать в здании учреждения два самодельных взрывных устройства (СВУ). В гаджетах несовершеннолетнего нашли материалы насильственного, экстремистского и террористического содержания, а также инструкции по изготовлению бомбы.

Сотрудники МВД привлекли родителей подростка к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП России о неисполнении обязанностей. Расследование продолжается. Правоохранители усилили меры безопасности и антитеррористической защищённости.

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Ранее в Подмосковье ФСБ пресекла попытку теракта, целью которого было общежитие курсантов военных вузов. Киев планировал атаку на воинскую часть Минобороны, но благодаря бдительности российских спецслужб, трагедии удалось избежать.

Никита Никонов
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